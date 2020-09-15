Актриса появилось с бокалом на фоне моря

Наталья Рудова проводит время на курорте. Звезда во всю наслаждается отдыхом: загорает и плавает в море, а по вечерам танцует и ходит по ресторанам. Актриса поделилась новым видео в "Инстаграм" после которого подписчики заподозрили, что у нее проблемы с алкоголем.

Рудова снялась в желтом платье с декольте на фоне моря. Кадры были сделаны ночью. Актриса позировала с бокалом в руке – скорее всего в нем был алкогольный коктейль. В комментариях тут же обратили внимание, что артистка не выглядит трезвой и призвали ее прекратить выпивать:

"Трезвой не была тогда", "Опять накидалась", "Хватит пить", "Что-то часто бухая и полуголая", "Сизая уже", "Песня Реввы стала вспоминаться при виде Рудовой".

Впрочем, внешний вид Натальи смутил не всех. Поклонники звезды сериала "Татьянин день" написали, что она выглядит как всегда замечательно: "Зачем травить", "Богиня", "Ты умничка! Оставайся такой же, всегда!", "Очень женственная".

Ранее стали ходить слухи о беременности звезды "Универа". Ситуацию прокомментировал представитель Рудовой.