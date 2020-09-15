Почему Тарзан мог изменить Королевой: журналисты сделали предположение

Почему Тарзан мог изменить Королевой: журналисты сделали предположение
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
За скандалом с любовницей Глушко может стоять пиар-акция, считает обозреватель

Недавно вспыхнувший скандал между Наташей Королевой и ее супругом Сергеем Глушко не таит в себе никакой искренности и эмоций – в действительности, считают медиа, речь идет "вранье на публику ради пиара". Артисты пытаются напомнить о себе и восстановить репутацию.

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что у Королевой пропали весьма дорогостоящие украшения. В содеянном обвинили некую Анастасию, которая, по утверждениям певицы, была когда-то любовницей ее мужа. Однако, считает обозреватель, звездам стоит верить далеко не всегда.

Недавно Королева сама напоминала, как отправилась вместе с композитором Игорем Николаевым в свой "прощальный тур Дельфина и Русалки". А на деле они запланировали эти гастроли задолго до развода.

Кстати, позднее звезда с гордостью признавалась, что сама придумала этот ход – таким образом звездная пара 90-х сохраняла внимание публики.

Как пишет сайт "Комсомольская правда", Королева стремится со своим нынешним супругом повторить успех – звездной чете, отошедшей на второй план, необходимы статьи и эфиры в телешоу – на этом можно неплохо заработать.

Одним из свежих примеров является псевдоразвод рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой – добропорядочный семьянин с патриархальными взглядами и спортсмен вдруг бегает голым по Штатам и постоянно впутывается в сомнительные истории, находясь под воздействием запрещенных веществ. А Оксана отыгрывала роль потерянной молодой мамы, накручивая поклонников в "Инстаграм" благодаря сердобольным зрителям. В итоге произошло чудесное воссоединение – Джиган "стрельнул" в совместном клипе с Тимати и получил свою порцию популярности. А трагические события в семье закончились счастливым воссоединением.

Вполне вероятно, отмечает обозреватель, что после коронавирусной эпидемии артисты кусают локти – каждый был бы рад вернуть себе потерянную зарплату с помощью внимания, которое никогда не повредит.

Кстати, сам Тарзан потребовал, чтобы СМИ прекратили вмешиваться в их личную жизнь – бывший стриптизер считает, что его семье нанесен вред.

Егор МАЛКОВ

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