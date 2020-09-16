Звезда "Крымского моста" показала чувственное фото

Екатерина Шпица снялась с неожиданного ракурса в смелом наряде. Актриса опубликовала кадр, на котором она позирует с открытой зоной декольте. Фото появилось в "Инстаграм" звезды "Экипажа".

На черно-белом снимке артистка закрыла глаза и слегка приоткрыла рот. Шпица прижалась к стене, слегка прогнувшись и откинув голову назад. Фотографировалась актриса в наряде с глубоким вырезом, который немного открывал и плечи кинозвезды.

Подписчики пришли в восторг от такого портретного снимка. Кадр сочли чувственным и невероятно эстетичным, а саму Екатерину сравнили с популярной актрисой Моникой Белуччи.

"Снимок божественный, на холст в рамку и на стену, Катя вы прелестны!", "Хороший ракурс", "Завораживающе, чувственно и просто очень красиво!!! Не перестаю любоваться Вами!", "Чаровница!"

– написали в комментариях.

Катерина Шпица редко делится откровенными кадрами, отдавая предпочтение необычным фотографиям. Недавно актриса устроила съемку в полупрозрачном платье на берегу моря, однако в Сети отметили: несмотря на открытый наряд, ей все равно удается выглядеть нежной, а не вульгарной.

Недавно у Шпицы возникли проблемы со здоровьем, из-за чего ей пришлось отменить дела.