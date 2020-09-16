Высокий доход составляют многочисленные проекты, корпоративы и реклама

СМИ выяснили, сколько зарабатывают популярные российские юмористы – Павел Воля, Гарик Харламов, Максим Галкин и Сергей Светлаков. Свое состояние они сколачивают благодаря многочисленным проектам и рекламным кампаниям.

Павел Воля

Несколько лет подряд Павел Воля входит в список Forbes как один из самых высокооплачиваемых юмористов. За 2019 год телеведущий заработал 2,5 млн долларов.

Доходы Павел Воля получает с нескольких шоу на телевидении. Так, он является ведущим таких популярных проектов, как "Comedy Club", "Импровизация" и другие.

Помимо этого, деньги юмористу приносит собственный бренд одежды, созданный совместно с супругой Ляйсан Утяшевой. Один фирменный костюм стоит от 10 тыс. рублей.

Более того, Павел Воля предлагает желающим курсы, цена которых варьируется от четырех до 15-ти тыс. рублей.

Но это еще не все. Помимо прочего, Павел ведет корпоративы. За выход перед гостями он просит более трех млн рублей.

Гарик Харламов

В список богатых юмористов входит и Гарик Харламов. По некоторым данным, за текущий год он успел заработать 2,9 млн долларов.

За выступление на корпоративе Харламов берет около двух млн рублей. Также большие деньги артисту приносит работа в "Comedy Club" – 750 тыс. рублей за один день, передает "Экспресс газета".

Стало известно, что несколько лет назад Гарик Харламов выиграл в латвийском казино 317 тыс. евро. Это позволило юмористу погасить ипотеку на квартиру в Москве.

Максим Галкин

В состоятельности Максима Галкина никто не сомневается. По данным Forbes за 2018 год, супруг Аллы Пугачевой заработал четыре млн долларов.

Юморист привык жить на широкую ногу. Содержание дворца в деревне Грязь обходится примерно в 500 тыс. рублей за каждый месяц. Сами апартаменты обошлись в 10 млн долларов.

Много денег Галкин тратит на обучение детей. Лиза и Гарри ходят в элитную частную школу – Первую московскую гимназию. По данным СМИ, звездные наследники "грызут гранит науки" за 160 тыс. рублей в месяц.

Сергей Светлаков

В отличие от некоторых других коллег, Сергей Светлаков не скрывает свои гонорары. Работа на ТНТ приносила юмористу от 400 до 500 тыс. долларов в год.

За корпоративы весельчак берет около трех миллионов. Ежедневный доход артиста, который составляют реклама и другие проекты, насчитывает более полумиллиона долларов в день.

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