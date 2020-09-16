Защитник пояснил, сыграет ли на руку юмористу рождение наследника

После того, как Евгений Петросян показал поклонникам своего маленького сына, адвокат Сергей Жорин поспешил объяснить, может ли появление отпрыска повлиять на раздел имущества юмориста с Еленой Степаненко.

По словам Жорина, этот факт никак не может сказаться на итоге процесса. Он добавил, что "разборки" с бывшей супругой для юмориста сейчас отошли на зданий план. Более того, артист забыл об этой судебной тяжбе, сказал Жорин в разговоре с "Пятым каналом".

Ранее Петросян огорошил фанатов, опубликовав в "Инстаграм" кадр с сыном Ваганом Евгениевичем. Артист признался в комментариях, что наследника ему подарила жена, отмечает URA.RU. Жорин же указал на то, что Петросян поступил правильно, решив обезопасить себя от лишних слухов.

Петросян и Степаненко развелись в конце 2018 года. С тех пор экс-супруги делят нажитое, за время брака они обзавелись имуществом стоимостью 1,5 млрд. рублей. Ранее юмористка призналась, что узнала о желании бывшего мужа развестись в 12 ночи.