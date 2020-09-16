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После того, как Евгений Петросян показал поклонникам своего маленького сына, адвокат Сергей Жорин поспешил объяснить, может ли появление отпрыска повлиять на раздел имущества юмориста с Еленой Степаненко.
По словам Жорина, этот факт никак не может сказаться на итоге процесса. Он добавил, что "разборки" с бывшей супругой для юмориста сейчас отошли на зданий план. Более того, артист забыл об этой судебной тяжбе, сказал Жорин в разговоре с "Пятым каналом".
Ранее Петросян огорошил фанатов, опубликовав в "Инстаграм" кадр с сыном Ваганом Евгениевичем. Артист признался в комментариях, что наследника ему подарила жена, отмечает URA.RU. Жорин же указал на то, что Петросян поступил правильно, решив обезопасить себя от лишних слухов.
Петросян и Степаненко развелись в конце 2018 года. С тех пор экс-супруги делят нажитое, за время брака они обзавелись имуществом стоимостью 1,5 млрд. рублей. Ранее юмористка призналась, что узнала о желании бывшего мужа развестись в 12 ночи.
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