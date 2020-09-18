Курс рубля
- Когда рубль вернется к прежнему уровню: названо условие
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
В семье Елены Малышевой произошло радостное событие – ее младший сын Василий женился. Телеведущая летала на свадьбу за океан: оба наследника врача живут в Соединенных Штатах. О торжестве сообщили СМИ со ссылкой на коллег Елены.
"На нашей женился, на хорошей девочке!"
– говорила Малышева знакомым. Оказалось, что 29-летний наследник знаменитости решил связать судьбу не с американкой, а с русской.
Пышного торжества со множеством приглашенных гостей не было из-за строгих правил в США, введенных во время пандемии коронавируса. Поэтому праздник прошел в узком семейном кругу, передает "Комсомольская правда".
У Елены Малышевой и ее супруга Игоря двое сыновей. И Юрий, и Василий последние годы живут в США. Недавно телеведущая в третий раз стала бабушкой – у ее старшего сына родилась дочь.
И если о пополнении в семье Малышева радостно сообщила в соцсетях, то свадьбу Василия она не афишировала намеренно. Ее сын ведет непубличный образ жизни, поэтому рассказывает о своем наследнике ведущая "Здоровья" мало.
Недавно стали ходить слухи о том, что Елена Малышева больше не появится на Первом канале. Будут ли новые выпуски "Жить здорово", рассказала сама телеведущая.
Снабженец для укладки труб движется в сторону берегов России
Бывший глава РФ заявил, что отношения между странами соседи загоняют на самое дно