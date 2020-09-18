Малышевой пришлось праздновать свадьбу сына в США в узком кругу

Малышевой пришлось праздновать свадьбу сына в США в узком кругу
Елена Малышева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Парень выбрал русскую девушку

В семье Елены Малышевой произошло радостное событие – ее младший сын Василий женился. Телеведущая летала на свадьбу за океан: оба наследника врача живут в Соединенных Штатах. О торжестве сообщили СМИ со ссылкой на коллег Елены.

"На нашей женился, на хорошей девочке!"

– говорила Малышева знакомым. Оказалось, что 29-летний наследник знаменитости решил связать судьбу не с американкой, а с русской.

Пышного торжества со множеством приглашенных гостей не было из-за строгих правил в США, введенных во время пандемии коронавируса. Поэтому праздник прошел в узком семейном кругу, передает "Комсомольская правда".

У Елены Малышевой и ее супруга Игоря двое сыновей. И Юрий, и Василий последние годы живут в США. Недавно телеведущая в третий раз стала бабушкой – у ее старшего сына родилась дочь.

И если о пополнении в семье Малышева радостно сообщила в соцсетях, то свадьбу Василия она не афишировала намеренно. Ее сын ведет непубличный образ жизни, поэтому рассказывает о своем наследнике ведущая "Здоровья" мало.

Недавно стали ходить слухи о том, что Елена Малышева больше не появится на Первом канале. Будут ли новые выпуски "Жить здорово", рассказала сама телеведущая.

Карина СИРАЗОВА

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