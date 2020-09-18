Собчак снялась в купальнике после слухов о беременности

Собчак снялась в купальнике после слухов о беременности
Ксения Собчак. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Блондинка показала пляжный снимок без фотошопа

После "Кинотавра" Ксения Собчак с семьей остались в Сочи, чтобы отдохнуть. Звезда проводит время с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Накануне годовщины свадьбы с режиссером поползли слухи: телеведущая ждет второго ребенка, поэтому скрывает свой живот. Несколько часов назад блондинка опубликовало свежее фото в купальнике, продемонстрировав свою фигуру.

Собчак сфотографировалась на пляже, сидя на шезлонге. Скандальная телезвезда, которая недавно высмеяла новость о своей беременности, не стала редактировать кадр, показав свою фигуру и лицо без макияжа в Инстаграм-историях.

Также знаменитость опубликовала снимок со своим сыном, который прогуливался по вечернему пляжу. Остановились же артисты, недавно отметившие год со дня свадьбы, в роскошном сочинском отеле.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

На курорт Собчак и Богомолов прилетели несколько дней назад – звезды посетили "Кинотавр", после которого разгорелся скандал. Оказалось, что один из участников был болен коронавирусом и мог заразить всех присутствующих. Впрочем, сама ведущая заверила, что ее инфекция обошла стороной.

Ранее Собчак и Богомолов поделились романтическим видео с ужином при свечах.

Карина СИРАЗОВА

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