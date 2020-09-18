"Бывает такое": пропажу беременности у любовницы Тарзана объяснили

"Бывает такое": пропажу беременности у любовницы Тарзана объяснили
Сергей Глушко. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Тест мог выдать ошибку из-за проблем со здоровьем

История со скандалом в семье Наташи Королевой приняла новый оборот. Тест на беременность Анастасии Шульженко, которая заявляла, что носит под сердцем ребенка Сергея Глушко, показал отрицательный результат. Продюсер Олеся Сазыкина объяснила, как это возможно.

По ее словам, у любовницы Тарзана могла быть внематочная или замершая беременность. Она добавила:

"Мы не врачи, не медики, бывает такое, что сначала тест показывает беременность, потом нет".

Сазыкина также возмутилась, что результаты предали огласке в эфире телеканала. По ее словам, на это имел право лишь врач, а не ведущие программы.

Также в беседе с "Пятым каналом" продюсер, сопровождавшая Шульженко на ток-шоу, раскритиковала поведение Тарзана. Она считает, что настоящий мужчина не должен приводить в их общей с супругой дом другую женщину. Кроме того, поведение танцовщика доказывает, что интимная связь с молодой любовницей у него действительно была.

Сам Глушко в измене Королевой признался, однако беременность Шульженко сразу опроверг. Он уточнил, что предпринял необходимые меры, чтобы этого не случилось.

Тем не менее, знакомые Тарзана считают, что его любовница всего лишь пиарится на этом скандале, а артист вступает в отношения с другими женщинами не в первый раз.

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Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Наташа Королева. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Наташа Королева. Фото: Oleg Gordienko/Russian Look/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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