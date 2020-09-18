Тест мог выдать ошибку из-за проблем со здоровьем

История со скандалом в семье Наташи Королевой приняла новый оборот. Тест на беременность Анастасии Шульженко, которая заявляла, что носит под сердцем ребенка Сергея Глушко, показал отрицательный результат. Продюсер Олеся Сазыкина объяснила, как это возможно.

По ее словам, у любовницы Тарзана могла быть внематочная или замершая беременность. Она добавила:

"Мы не врачи, не медики, бывает такое, что сначала тест показывает беременность, потом нет".

Сазыкина также возмутилась, что результаты предали огласке в эфире телеканала. По ее словам, на это имел право лишь врач, а не ведущие программы.

Также в беседе с "Пятым каналом" продюсер, сопровождавшая Шульженко на ток-шоу, раскритиковала поведение Тарзана. Она считает, что настоящий мужчина не должен приводить в их общей с супругой дом другую женщину. Кроме того, поведение танцовщика доказывает, что интимная связь с молодой любовницей у него действительно была.

Сам Глушко в измене Королевой признался, однако беременность Шульженко сразу опроверг. Он уточнил, что предпринял необходимые меры, чтобы этого не случилось.

Тем не менее, знакомые Тарзана считают, что его любовница всего лишь пиарится на этом скандале, а артист вступает в отношения с другими женщинами не в первый раз.