Звезда не ожидала подобной реакции

Наталья Подольская ждет второго ребенка от Владимира Преснякова. Супруги признались, что мечты о девочке в жизнь не воплотились – на свет появится мальчик. Пока артистка дохаживает последние сроки, она решила поучаствовать в фотосессии для модного журнала, однако, неожиданно для себя, стала объектом критики людей.

На своей странице из "Инстаграм" певица поделилась одним из снимков. Она сидит на стуле, джинсы, надетые на Наталье, расстегнуты из-за большого живота, а сверху на артистке лишь бюстгальтер. Подольская на камеру демонстрирует свой оголенный живот. Девушка заявила, что этот кадр – самый любимый из всей фотосессии.

"Она очень правильно меня характеризует– ручки в бочка , но с улыбкой и немного лохматости",

– пишет она (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Однако поклонники отреагировали вовсе не так, как ожидала девушка. Артистку раскритиковали за внешний вид, и упрекнули в том, что она ведет себя безответственно, ведь ее ребенка могут сглазить. Подольской пришлось закрыть все комментарии и опубликовать большой ответ всем возмущающимся.

"Что ж за менталитет у нас ????? Я надеюсь на море беременным в купальнике можно находиться ???? Или вообще все нельзя ? Люди ! Я не верю в сглаз ! Я верю совсем в другие вещи !",

– негодует Наталья.

"В купальнике на море можно показывать ..а оголенный живот на весь мир нет..только мужу! Это святое!", " Что к чему, ничего непонятно!!! Причём здесь сглаз и все остальное!! Такая необходимость всем напоказ выставлять живот ???!!! Это как бы сугубо личное..", – продолжали возмущаться люди.

Однако другие поддержали артистку, отметив, что каждая будущая мама в праве самостоятельно решать, как и в чем ей сниматься для фото.

Напомним, то, что Наталья беременна, стало понятно некоторое время назад. Артистка опубликовала фото, на котором поклонникам удалось разглядеть живот девушки.