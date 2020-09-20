Жена знаменитого актера оказалась не единственной, кому может достаться имущество

Внебрачный сын Валентина Гафта, который никогда не встречался с отцом лично, претендует на его наследство. Таким предположением поделилась супруга актера Ольга Остроумова.

Сейчас Вадим Никитин – сын артиста – живет в Бразилии, по словам Остроумовой, у него уже есть дети. Все они – наследники Гафта, считает актриса, нехотя говорившая на эту тему.

"Он претендует. Но Валя ведь им очень хорошо помогал",

– поделилась своим мнением Остроумова. Она добавила: если женщина решила родить ребенка для себя, то отцу, который был против наследника, впоследствии говорить об этом не надо. Актриса не понимает, зачем через 40 лет возвращаться и представлять сыну родителя, заявила Остроумова в эфире программы "Привет, Андрей".

О своем внебрачном сыне Гафт рассказал лишь недавно. Сам актер узнал о рождении ребенка, когда мальчику было три года. Как признавался артист, мать Вадима никогда не просила помощи, однако несколько лет назад он узнал, что сына жестоко избили. Тогда Гафт высылал деньги на лечение.

А вот дочь советского актера Ольга трагически погибла 18 лет назад. Других наследников у Гафта нет.