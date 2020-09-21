"Не могу оправиться": Семина сильно сдала после потрясения

"Не могу оправиться": Семина сильно сдала после потрясения
Тамара Семина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Народная артистка уже три года не может передвигаться самостоятельно

После похорон Ирины Печерниковой выяснилось: ее подруга Тамара Семина не может ходить без посторонней помощи. Очевидцы решили, что смерть кинозвезды сильно ударила по здоровью артистки. В беседе с журналистами Семина призналась: она действительно больна, однако ее здоровье ухудшилось еще задолго до смерти Печерниковой.

По словам народной артистки, травму она получила три года назад – упала на съемке. С тех пор каждый шаг ей дается с трудом. Актриса делала дорогие уколы, но лекарство ей не помогло, а делать операцию врачи отказались из-за состояния здоровья.

"Пошел уже третий год после моего падения, а я до сих пор не могу оправиться",

– поделилась Семина. Без опоры передвигаться она уже не может, спасают финские палки для ходьбы. Артистка добавила:

"Только наступаешь на ногу – и сразу появляется дикая боль".

В разговоре с "Собеседником" она также призналась, что общалась с Печерниковой буквально за несколько часов до ее смерти. Причем серьезных проблем со здоровьем, по ее словам, у актрисы не было. Однако она предположила, что если бы подруга относилась к своему состоянию не так беспечно и не откладывала бы операцию, то могла бы прожить еще дольше.

На похоронах Печерниковой Семина появилась вместе с помощником, который поддерживал ее во время ходьбы.

Карина СИРАЗОВА

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