"Это Навальный?": мужчина рядом с обнажившейся Седоковой произвел фурор

"Это Навальный?": мужчина рядом с обнажившейся Седоковой произвел фурор
Анна Седокова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужа певицы перепутали с оппозиционером

Совсем недавно Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Супругом артистки стал спортсмен Янис Тимма. Молодожены проводят вместе медовый месяц, а звезда поделилась первыми кадрами со свадебной фотосессии.

Наряд для съемки певица выбрала необычный. Седокова показалась в ярко-синем белье и чулках с подвязками. Свой образ она дополнила кофтой черного цвета, которую набросила на плечи.

В кадре Седокова прижимается к своему возлюбленному. Однако в комментариях решили, что на снимке вовсе не Янис Тимма, а Алексей Навальный, недавно выписавшийся из больницы.

"Это Навальный?", "На Навального похож",

– удивились сходству подписчики. Остальные же принялись комментировать неожиданный выбор одежды:

"Все очень круто! Вы – молодцы!", "Горячо и прекрасно", "Вы огонь".

Впрочем, некоторые решили, что столь откровенные снимки не стоит выставлять на всеобщее обозрение:

"Аня, я рада за вас искренне, но подобные фотосессии не очень нравятся. Я за нежность", "Личное должно быть личным", "Клиника", "Такие фотографии перебор".

Седокова и Тимма узаконили свои отношения в начале сентября. Свадьба прошла в узком семейном кругу.

Карина СИРАЗОВА

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