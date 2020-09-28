Киевская пианистка намерено утаивает интимные подробности, считает экс-супруга певца

Не так давно Виталина Цымбалюк-Романовская заявила: ее отношения с Прохором Шаляпиным не были серьезными, а об интимной связи не могло быть и речи. Однако бывшая жена артиста Лариса Копенкина считает, что киевская пианистка лукавит.

Цымбалюк-Романовская очень любила Шаляпина, предположила Копенкина. По ее мнению, женщина не может так преобразиться без интима в паре, а артистка же стала выглядеть намного лучше.

"В отношениях с ним она расцвела, похорошела",

– высказалась бывшая жена Шаляпина. Она предположила, что Цымбалюк-Романовская могла отрицать их близость из мести или потому, что в принципе не любит разглашать личное.

Копенкина также прокомментировала разрыв Шаляпина с канадской миллионершей. Она в разговоре с "Собеседником" она предположила, что певец и его экс-возлюбленная еще могут быть вместе.

Напомним, Цымбалюк-Романовская заявила, что после развода с Арменом Джигарханяном ни с кем не встречалась. Отношения же с Шаляпиным она назвала простыми ухаживаниями, хотя ранее артисты говорили, что они вместе.

О том, что происходит в личной жизни Цымбалюк-Романовской сейчас, рассказала ее подруга.