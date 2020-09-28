За совершенное преступление артисту дали 8 лет

Сегодня в адрес Пресненского суда Москвы поступила апелляционная жалоба от Михаила Ефремова. Актер намерен обжаловать вынесенный ему приговор.

Пресс-секретарь столичного государственного органа Лела Кокая заявила, что ранее предыдущие защитники Ефремова уже подавали апелляции, пытаясь сократить срок для Михаила Олеговича. Жалобы в Пресненский суд направляли Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская, передает РИА "Новости".

Также нынешний адвокат артиста Владимир Васильев решил обжаловать приговор. Он попросил для своего подопечного четыре года условно.

Мосгорсуд рассматривает активно поступающие доводы по делу Ефремова. Дата нового заседания пока не назначена.

Напомним, за участие в смертельном ДТП актеру дали восемь лет в колонии общего режима.