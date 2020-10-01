Инцидент произошел перед выступлением скандального юриста

Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова в судебном процессе по делу о трагическом ДТП, подвергся нападению в центре Москвы. Инцидент произошел на Зубовском бульваре.

Как отмечает источник, перед входом у здания МИА "Россия сегодня" неизвестные облили юриста помоями.

Сам Пашаев пообещал, что раскроет имя того, кто в действительности стоит за делом о ДТП, произошедшем 8 июня. Правозащитник сообщил, что имеет в своем распоряжении доказательства того, что расследование по делу Ефремова ангажировано, передает телеканал "360".

Пашаев однажды признался, что работал на Ефремова отнюдь не на благотворительных началах: правозащитник похвастался, что в его гонораре "нулей много", однако конкретную сумму называть не стал.

Кстати, нынешний защитник Ефремова Роман Филиппов уверен, что именно неграмотное, с его точки зрения, выстраивание линии защиты с позиции Пашаева и привело к тому, что актер не смог защитить себя входе судебного процесса. Филиппов также заявил, что Пашаев пытался давить на своего подзащитного.

Ранее стало известно, что Ефремов направил жалобу на вынесенный судом приговор. Защита просит назначить для подсудимого четыре года в качестве условного срока.