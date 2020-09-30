О кардиологе не было никаких вестей около 8 месяцев

После недавних слухов об уходе Елены Малышевой с Первого канала поклонники "Жить здорово" вновь обеспокоились будущим программы. Партнер телеведущей по шоу Герман Гандельман не появлялся на телеэкранах больше полугода. Куда пропал кардиолог, выяснили журналисты.

В феврале соведущий Малышевой проходил лечение в Израиле – там его даже навещали коллеги. С тех пор Гандельман в Москву не возвращался – об этом он сам рассказал СМИ:

"Я житель Израиля, в России последний раз был восемь месяцев назад".

Кардиолог объяснил, что на днях в Израиле вновь ввели строгий карантин из-за коронавируса. Всех, кто не соблюдает меры предосторожности, штрафуют.

Ситуацию прокомментировала и Елена Малышева. Врач добавила: всем врачам сейчас запрещено покидать Израиль. Однако несмотря на перерыв, Гандельман по-прежнему остается членом команды "Жить здорово", поведала телеведущая в разговоре с "Собеседником".

Летом новые выпуски программы выходить перестали, из-за чего в Сети заподозрили, что шоу про здоровье закрыли. Эти слухи прокомментировала сама Малышева.