Малышева закрылась от переболевшей COVID-19 Бабкиной пластиковым экраном

Малышева закрылась от переболевшей COVID-19 Бабкиной пластиковым экраном
Елена Малышева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая пришла на юбилей к певице в специальной маске

Вчера Надежда Бабкина дала большой концерт по случаю своего 70-летнего юбилея. Мероприятие планировалось на март, однако его пришлось перенести из-за коронавируса. Торжество посетили многие звезды, в том числе и Елена Малышева, которая пришла в зрительный зал в необычном виде.

Телеведущая показалась в пластиковой маске-экране на все лицо. Так врач решила соблюдать меры предосторожности во время пандемии. Малышева сняла себя на камеру, опубликовав видео в Инстаграм-историях.

Праздник Малышевой, как она сама призналась, понравился. Телеведущая пожелала Бабкиной здоровья и поделилась подробным отчетом с концерта. Поздравить звезду пришли Стас Михайлов, Николай Басков, Олег Газманов и многие другие российские артисты. Все они пели на сцене с Бабкиной в театре "Русская песня", где и состоялось мероприятие.

Напомним, что весной этого года Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус. Народная артистка находилась в тяжелом состоянии несколько недель.

Ранее из-за коронавируса Елена Малышева потеряла своего соведущего.

Карина СИРАЗОВА

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