Моисеев пропал после вестей о тяжелом состоянии: знакомые бьют тревогу

Моисеев пропал после вестей о тяжелом состоянии: знакомые бьют тревогу
Борис Моисеев. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Знакомые не могут дозвониться до артиста

Состояние исполнителя Бориса Моисеева ухудшилось – тревожные новости снова появляются в СМИ. По словам многочисленных знакомых музыканта, после инсульта здоровье пошло на спад. Накануне стало известно, что ему стало хуже, сообщила модель и певица Алена Кравец.

Знаменитость рассказала, что до Моисеева не дозвониться – телефон отключен.

"Говорят, что совсем плох. Это все очень страшно. Обездвиженный Моисеев – звучит само по себе сюрреалистично…", – вздыхает Кравец.

Не так давно представители артиста решили опровергнуть информацию об ухудшении его состояния. Сам Моисеев в недавнем интервью попросил их не беспокоиться. Однако фанаты сомневаются в подлинности заявления Бориса, считая, что интервью, которое недавно появилось в СМИ – вовсе не слова их звездного кумира.

Более того, артиста давно не слышно и не видно. Никто не знает, как он выглядит сейчас. Его представители даже ответили отказом на ряд предложений об организации телесъемок, сообщает "Собеседник".

Информация о тяжелом состоянии Моисеева поступила от общественного деятеля Тамары Пуховой, заявившей о том, что артисту все никак не выздороветь, а финансовое положение звезды ухудшается.

Ранее в Сети распространили архивное фото с Моисеевым. Снимком поделилась пиар-директор Анна Исаева.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Путин, Трамп и Макрон сделали совместное заявление по Карабаху

Главы трех государств требуют остановить кровопролитие, а лидер Турции считает, что Азербайджан должен "отрезать пуповину" и решить проблему самостоятельно

"Северный поток - 3": для поставок водорода из России в Европу требуется новый газопровод

Трубопроводная сеть в Балтийском море в перспективе может значительно расшириться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей