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Состояние исполнителя Бориса Моисеева ухудшилось – тревожные новости снова появляются в СМИ. По словам многочисленных знакомых музыканта, после инсульта здоровье пошло на спад. Накануне стало известно, что ему стало хуже, сообщила модель и певица Алена Кравец.
Знаменитость рассказала, что до Моисеева не дозвониться – телефон отключен.
"Говорят, что совсем плох. Это все очень страшно. Обездвиженный Моисеев – звучит само по себе сюрреалистично…", – вздыхает Кравец.
Не так давно представители артиста решили опровергнуть информацию об ухудшении его состояния. Сам Моисеев в недавнем интервью попросил их не беспокоиться. Однако фанаты сомневаются в подлинности заявления Бориса, считая, что интервью, которое недавно появилось в СМИ – вовсе не слова их звездного кумира.
Более того, артиста давно не слышно и не видно. Никто не знает, как он выглядит сейчас. Его представители даже ответили отказом на ряд предложений об организации телесъемок, сообщает "Собеседник".
Информация о тяжелом состоянии Моисеева поступила от общественного деятеля Тамары Пуховой, заявившей о том, что артисту все никак не выздороветь, а финансовое положение звезды ухудшается.
Ранее в Сети распространили архивное фото с Моисеевым. Снимком поделилась пиар-директор Анна Исаева.
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