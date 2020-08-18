Фотографией со своими подписчиками поделилась бывшая пиар-директор Юлии Началовой

Недавно Анна Исаева на своей инстаграм-странице опубликовала архивное фото с Борисом Моисеевым. Бывшая пиар-директор покойной Юлии Началовой сообщила, что кадр сделан в 2014-м, – спустя четыре года после того, как артист перенес инсульт.

На снимке певец вместе с домработницей позирует на собственной кухне. Он выглядит немного уставшим, однако других признаков, говорящих о перенесенной болезни, нет.

Фотографию Анна связала с ситуацией в Белоруссии. Моисеев, как и сама Исаева, родился именно там, отмечает "Пятый канал".

В подписи к снимку пиар-директор постаралась поддержать соотечественников в их нелегкой борьбе за справедливость. Она также поделилась переживаниями насчет будущего Белоруссии.

Подписчики заметили сходство внешности Бориса Моисеева и стоящей рядом с ним домработницы. Некоторые даже решили, что это мама артиста.

Напомним, певец ушел со сцены из-за своей болезни. Сообщается, что в 2011 году он был выписан из больницы после инсульта. Потом исполнитель несколько раз выходил в свет, после чего окончательно пропал. По некоторым данным, он не смог до конца восстановиться после тяжелого недуга.

Ранее снимком Бориса Моисеева поделился фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин. На фотографии эпатажный артист облачен в яркий наряд.