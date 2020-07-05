Моисеева в платье сравнили с Кончитой Вюрст

Моисеева в платье сравнили с Кончитой Вюрст
Борис Моисеев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Раритетным снимком поделился фотограф Пугачевой

Свою сценическую карьеру Борис Моисеев начал в конце 70-х годов. Будучи изначально бальным танцором, он создал трио "Экспрессия", выступая с танцевальными номерами вместе с двумя девушками. Коллектив пришелся по вкусу Алле Пугачевой, которая пригласила артистов выступать у себя в шоу. Там они проработали до конца 80-х годов. 

Уже в те года Моисеев эпатировал публику провокационными образами. Фотограф Примадонны Роман Родин поделился на своей странице архивным снимком, где Борис выступает в дамском красном платье и густой бородой вместе со своими напарницами. На лице у артиста броский макияж: выделенные белым и черным глаза, подчеркнутые бордовой помадой губы. 

Людям внешний вид Моисеева напомнил о победительнице "Евровидения" от Австрии Кончите Вюрст, которая, будучи мужчиной от рождения, позиционировала себя женщиной, выступая в провокационном образе – с длинными волосами, в платье, с броским макияжем и бородой. 

Сейчас Борис Моисеев практически не появляется на публике. Из-за перенесенного инсульта артист больше не выступает на сцене. Недавно из-за долгого отсутствия новостей о здоровье Бориса в СМИ появились слухи, что он перестал узнавать людей и теряет память. 

Артисту пришлось развеять домыслы самому. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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