В результате ДТП его госпитализировали

СМИ сообщают о ДТП, в котором пострадал внук именитого режиссера Никиты Михалкова Петр. По предварительной информации, авария случилась в Петрово-Дальнем, недалеко от имения Никиты Сергеевича.

По данным МК, 19-летний Петр Михалков получил сотрясение мозга. Также сообщается о еще одном пострадавшем, 17-летнем парне. У него такая же травма. Обоих доставили в больницу.

О причинах ДТП пока ничего не известно. Официального подтверждения не поступало.

Петр – сын Степана Михалкова от первой супруги, модели Аллы Сиваковой.