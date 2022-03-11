Михалков попал в аварию - СМИ

Михалков попал в аварию - СМИ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В результате ДТП его госпитализировали

СМИ сообщают о ДТП, в котором пострадал внук именитого режиссера Никиты Михалкова Петр. По предварительной информации, авария случилась в Петрово-Дальнем, недалеко от имения Никиты Сергеевича.

По данным МК, 19-летний Петр Михалков получил сотрясение мозга. Также сообщается о еще одном пострадавшем, 17-летнем парне. У него такая же травма. Обоих доставили в больницу.

О причинах ДТП пока ничего не известно. Официального подтверждения не поступало.

Петр – сын Степана Михалкова от первой супруги, модели Аллы Сиваковой.

Источник: МК • Требует проверки
Кристина ЧЕРНИКОВА
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