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СМИ сообщают о ДТП, в котором пострадал внук именитого режиссера Никиты Михалкова Петр. По предварительной информации, авария случилась в Петрово-Дальнем, недалеко от имения Никиты Сергеевича.
По данным МК, 19-летний Петр Михалков получил сотрясение мозга. Также сообщается о еще одном пострадавшем, 17-летнем парне. У него такая же травма. Обоих доставили в больницу.
О причинах ДТП пока ничего не известно. Официального подтверждения не поступало.
Петр – сын Степана Михалкова от первой супруги, модели Аллы Сиваковой.
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