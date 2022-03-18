Сбежавшая из России Пугачева попала с семейством на камеру во время прогулки - фото

Сбежавшая из России Пугачева попала с семейством на камеру во время прогулки - фото
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пару увидели в одном из курортных городов

Алла Пугачева еще пару недель назад улетела из России вместе с семьей в Израиль. Отъезд звездного семейства – одна из самых обсуждаемых тем в отечественном шоу-бизнесе. Пока Примадонны и ее мужа с детьми нет дома, общественники ликуют, артисты и продюсеры предлагают забрать у певицы ее замок в Подмосковье и построить там приют или детский дом. А сама Алла изредка отстреливается ответными сообщениями.

Пугачева недавно сообщила, что улетела лечить свое здоровье в Израиль. А детей забрала понятно почему – те просто на школьных каникулах. Хотя Алла не называет даже приблизительной даты возвращения домой, в Москву.

О конкретном местонахождении Пугачевой и Галкина с детьми стало известно случайно – их сняли на фото на одной из улиц в Кесарии. Впрочем, большой неожиданностью это не стало. Исполнительница нередко говорила, что любит израильские курорты. 

В Сеть попало фото, которое сделали случайные прохожие. Алла Борисовна прохаживается с детьми и мужем Максимом с распущенными волосами, в просторной белоснежной кофте и светлых брюках. Рядом шагает Галкин, а впереди гуляют дети.

Кстати, с Кесарией у Аллы Борисовны связаны определенные воспоминания. Именно здесь она часто отдыхает, там же венчалась когда-то вместе с поп-королем российской сцены Филиппом Киркоровым. В этом же курортном городе – медклиника, в которой Примадонна часто бывает. Медики как-то подбирали там Алле лекарственные препараты, необходимые для лечения диабета. С помощью таблеток певице удалось похудеть.

А недавно выяснилось, что все доходы от творческой деятельности Максим Галкин переводит на счет в одном из крупнейших израильских банков.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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