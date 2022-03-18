Музыкант заявил, что его приключения только начинаются

Отечественные звезды продолжают покидать свои гнезда на фоне специальной операции, объявленной Кремлем в конце февраля. После громкого отъезда Аллы Борисовны Пугачевой, улетевшей в Израиль вместе с мужем и детьми, практически спустя месяц решил улететь из столицы ее внук Никита Пресняков.

Молодому музыканту в Москве точно не сидится. Однако исполнитель отказался выезжать за пределы России. Вместо этого Пресняков-младший решил отдохнуть на юге родной страны. Сейчас он проводит время в Сочи вместе с женой Аленой Красновой. Признался, что давно пытался выбраться из дома – наконец-то получилось.

Никита выложил фото, сделанное, по всей видимости, в одном из сочинских заведений. Автор ролика признался, что обожает Сочи – не в последнюю очередь из-за сноубординга и скейтбординга, которыми страстно увлекается чуть ли не с пеленок.

Планировал внук Примадонны поездку с компанией довольно долго. И наконец появился шанс покататься.

"Никак не мог собрать ребят! Короче, приключения начинаются", – поделился радостный Пресняков в социальных сетях.

А недавно очевидцы сделали фото гуляющей по курорту Аллы Борисовны – Примадонну сняли на камеру, пока та ходила с Максимом Галкиным и детьми по одной из улиц в Кесарии, где давно лечится. В этом же городе Алла венчалась с Филиппом Киркоровым, за которым была замужем довольно долгие годы. Развод некогда звездная пара отечественного шоу-бизнеса оформила в 2005 году. Ныне они не общаются, хотя поп-король российской сцены всегда уважительно отзывается о бывшей супруге.