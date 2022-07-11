"Селедочную дырку показывает": Бузова сверкнула задом на публику

"Селедочную дырку показывает": Бузова сверкнула задом на публику
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Подписчики устали от самого популярного ракурса звезды

В последнее время Ольга Бузова все чаще стала выставлять фотографии своего вида сзади. Если в самом начале публикации вызывали у публики восторг – в последнее время артистка набрала вес и активно занималась спортом, что сделало ее формы более выдающимися, – то сейчас многие уже устали от однотипного ракурса звезды. 

Недавно ведущая опубликовала кадр из бассейна. Звезда показала, как выныривает из воды в алом бикини – на первый план попали ее пышные ягодицы, подтянутая спина и трицепс. 

В комментарии к публикации она написала, что до купания успела позаниматься спортом и поиграть в теннис, а после собирается продолжить участие в съемках шоу. 

Фото: соцсети

Некоторые негативно отреагировали на фото, заявив, что в последнее время снимков пятой точки Ольги Бузовой в ленте стало слишком много, и от подобного контента они устали.

"Опять селедочную дырку показывает", "Говорят же, наелись такими пошлыми картинками, а она все сует и сует свой зад", "Рабочий станок рекламирует, больше нечего показывать", – жестко написали в комментариях.

Однако с ними были солидарны не все. Другая часть аудитории отметила, что фигура Бузовой выглядит отлично – сразу видно, что она уделяет ей много времени, поэтому показывать ее не стыдно.

Фотография звезды в соцсетях набрала почти 40 тысяч лайков и 500 комментариев. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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