Как выглядит Яна Кошкина без одежды: появилось откровенное фото

Как выглядит Яна Кошкина без одежды: появилось откровенное фото
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда иногда радует мужчин пикантным контентом

Актрисе юмористического жанра Яна Кошкина известна своими выдающимися внешними данными. 32-летняя девушка является обладательницей пышного бюста и миловидного лица, из-за чего пользуется невероятной популярностью у мужчин. 

Такие параметры у нее появились благодаря регулярным занятиям спортом с 4-лет – сперва она увлекалась художественной гимнастикой, а после занялась синхронным плаванием. Однако карьеру решила связать с актерством, еще в детстве получив первую роль в сериале "ОБЖ". 

Настоящую популярность ей принес проект "ЧОП", после которого Кошкина проснулась знаменитой. Образ работницы спа по имени Снежана запомнился зрителю, и в итоге девушку стали приглашать в другие телевизионные проекты. 

Примечательно, что о личной жизни актрисы практически ничего неизвестно. Когда-то ей приписывали романы с Гариком Харламовым и Гариком Мартиросяном, но все домыслы на этот счет знаменитость отвергает. 

Из личного контента, который Кошкина иногда выкладывает в соцсетях – только откровенные фотографии. Иногда знаменитость может позволить себе вольность и выложить снимок своей фигуры в пикантном ракурсе. К примеру, недавно она опубликовала кадр, на котором зазывно виляет бедрами в кружевных трусах.

Фото: соцсети

Фотография вызвала восторг у мужской аудитории. Они попросили ее в следующий раз не стесняться выставлять снимок без обрезки, показывая свои ягодицы по полной. 

Ранее Кошкина произвела неизгладимое впечатление на мужчин, показав, как выглядит ее грудь в глубоком декольте. Знаменитость также хвасталась необычным купальником, который откровенно подчеркивал ее область между ног.

новости партнеров

Американская разведка предрекла России серьезные трудности в военной сфере

Вашингтон отслеживает производство наших ракет

Два слова остановят конфликт на Украине – 19FortyFive

У Запада есть все возможности завершить СВО, уверен американских эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей