Россияне в шоке: Галкин* дал концерт в Санкт-Петербурге

Россияне в шоке: Галкин* дал концерт в Санкт-Петербурге
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист выступил в Международный женский день

Юморист Максим Галкин* в своих соцсетях сделал новую публикацию, в которой рассказал, что выступил с концертом в Санкт-Петербурге 8 марта. Такое объявление шокировало россиян, которые после всех скандальных заявлений не ожидали выступлений артиста ни в одном российском городе.

Однако, как оказалось, Галкин* решил попросту на русский манер произнести название города в американском штате Флорида – его официальное обозначение Сент-Питерсберг, а местные называют его просто Сент-Пит.

"Это была невероятно теплая встреча", – написал артист.

Россияне не смогли пройти стороной после заявления Максима Галкина* о концерте в Санкт-Петербурге. Они написали в комментариях, что известие их сперва сильно перепугало.

"Я аж сначала испугалась... в Санкт-Петербурге... А потом выдохнула", – сказано под постом.

Однако публика, которая смогла посетить выступление юмориста, заявила, что было очень смешно – некоторых он даже довел до слез своими шутками.

После объявления о гастролях в США некоторые погнали Галкина* из страны. Люди заявили, что у них и своих клоунов хватает. В итоге он столкнулся с жесткой критикой общественности из-за своих американских концертов. Некоторые пожелали ему остаться там насовсем, выразив надежду, что смогут наконец отдохнуть от него в России. В ответ артист сделал резкое заявление о патриотично настроенных российских знаменитостях.

*признан иноагентом

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