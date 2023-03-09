Россияне в шоке: Галкин* дал концерт в Санкт-Петербурге

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Юморист Максим Галкин* в своих соцсетях сделал новую публикацию, в которой рассказал, что выступил с концертом в Санкт-Петербурге 8 марта. Такое объявление шокировало россиян, которые после всех скандальных заявлений не ожидали выступлений артиста ни в одном российском городе.
Однако, как оказалось, Галкин* решил попросту на русский манер произнести название города в американском штате Флорида – его официальное обозначение Сент-Питерсберг, а местные называют его просто Сент-Пит.
"Это была невероятно теплая встреча", – написал артист.
Россияне не смогли пройти стороной после заявления Максима Галкина* о концерте в Санкт-Петербурге. Они написали в комментариях, что известие их сперва сильно перепугало.
"Я аж сначала испугалась... в Санкт-Петербурге... А потом выдохнула", – сказано под постом.
Однако публика, которая смогла посетить выступление юмориста, заявила, что было очень смешно – некоторых он даже довел до слез своими шутками.
После объявления о гастролях в США некоторые погнали Галкина* из страны. Люди заявили, что у них и своих клоунов хватает. В итоге он столкнулся с жесткой критикой общественности из-за своих американских концертов. Некоторые пожелали ему остаться там насовсем, выразив надежду, что смогут наконец отдохнуть от него в России. В ответ артист сделал резкое заявление о патриотично настроенных российских знаменитостях.
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