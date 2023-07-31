"Это тяжело": прикованная к постели Пугачева резко сдала

Организм 73-летней певицы не выдержал нагрузок

Аллу Пугачеву с нетерпением ждали на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, однако ее визит оказался омрачен тревожными новостями о состоянии здоровья. СМИ сообщили, что Примадонне резко стало плохо, и она якобы не может встать с постели. Накануне "Утро.ру" сообщало, что к заболевшей Алле Пугачевой якобы даже прилетела из США дочь Кристина Орбакайте.

Наконец появились подробности о состоянии 74-летней Примадонны. Известный продюсер Леонид Дзюник сообщил, что Пугачева до сих пор находится в Латвии, и у нее действительно серьезные проблемы со здоровьем, в частности обострившиеся сердечные недуги.

Источник заявил, что Пугачева улетела из Израиля в Латвию вовсе не к подруге Лайме Вайкуле, а в больницу. В жарком Израиле она просто не может жить из-за проблем с сердцем. Однако по мнению продюсера, перелет мог только навредить и без того больной Пугачевой.

"Когда человек 73 года прожил в северной стране и вдруг обосновался в Израиле, где влажность и жара, это, конечно, тяжело", – рассказал Дзюник.

Напомним, Алла Пугачева ранее вышла к людям на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву". Однако внешний вид артистки крайне удивил публику.