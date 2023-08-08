Исчезли с кладбища: Вовк отправилась на поиски пропавших останков любимого мужчины

Исчезли с кладбища: Вовк отправилась на поиски пропавших останков любимого мужчины
Ангелина Вовк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Произошедшее ранило звезду до глубины души

Знаменитая телеведущая уже много лет пребывает в статусе одинокой женщины. В ее жизни могли бы быть серьезные отношения, но она так и не смогла заменить самого главного мужчину в своей жизни. Ангелина Вовк до сих пор не может смириться со смертью Индржиха Гетца. И тоска по нему привела ее к шокирующему открытию. 

Как оказалось, пару лет назад звезда решила поехать в Чехию, чтобы навестить могилу покойного художника. А когда наконец-то добралась, узнала, что он исчез с места вечного упокоения, где его когда-то похоронили. Тогда диктор отправилась на поиски пропавших останков, чтобы понять, где же покоится главный мужчина в ее жизни. 

Ангелина Вовк стала обзванивать общих друзей и в конце концов выяснила, что Индржиха Гетца кремировали, а прах забрала к себе домой в Зальцбург его последняя возлюбленная. 

"Если она хочет увидеть, может приехать", – с таким предложением выступила женщина в разговоре с приятелями телеведущей.

Конечно, такими новостями звезда оказалась потрясена и от поездки в дом последней любви своего покойного мужа отказалась. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ангелина Вовк написала завещание. Ведущая призналась, кому достанется ее наследство. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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