Сто миллионов: сказочное богатство одинокой Веры Васильевой уйдет чужому человеку

Судьба наследства покойной актрисы

На 98-м году скончалась звезда театра Сатиры Вера Васильева. Она была вдовой – муж актер Владимир Ушаков ушел из жизни еще в 2011 году. Они состояли в браке с 1956 года, но детей у красивой актерской пары, увы, не было.

Как говорят, все сказочное наследство актрисы достанется Дарье Милославской, которую сама Вера Васильева называла то своей крестницей, то приемной дочерью. "Без мужа я оказалась совершенно беспомощной перед проблемами. Я выбивалась из сил. И именно в этот непростой период в моей жизни появилась Даша", – рассказывала Вера Кузьминична – Она то цветы принесет в театр, то письмо с вопросами, как прошёл спектакль". Милославская в итоге окружила актрису полной заботой и абсолютным вниманием – была вместе с ней на праздниках, в поездках. Когда у Даши родилась дочь Светочка, Васильева искренне полюбила маленькую девочку. А та, в свою очередь, как-то сама собой стала называть актрису бабушкой.

Но о наследстве "приемная дочь" актрису никогда не просила – Васильева обещала сделать все так, как ей подсказывает сердце, и исключительно по доброй воле.

Хотя наследовать есть что. Чего только стоит квартира актрисы в самом центр Москвы в одном из арбатских переулков. Был у нее и загородным дом, где и скончалась Васильева утром 9 августа. Как говорят эксперты, недвижимость актрисы может стоить около 100 миллионов рублей.