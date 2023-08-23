Состояние Лады Дэнс резко ухудшилось после скандала в Нижнем Новгороде

Певица вышла на сцену через две недели после ДТП

В начале августа популярная российская исполнительница Лада Дэнс попала в страшную аварию на Симферопольском шоссе. Звезда эстрады могла погибнуть, однако отделалась лишь травмами. Так или иначе, для ее эвакуации пришлось задействовать вертолет МЧС.

Уже в больгице медики диагностировали у телеведущей черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы мягких тканей. Лицо певицы было сильно изувечено.

Просочившаяся в социальные сети фотография Лады Дэнс сильно шокировала ее поклонников. Организм звезды был настолько ослаблен после ДТП, что врачи запретили ей даже разговаривать.

Казалось, что для восстановления певице потребуются месяцы. Однако всего через две недели Лада Дэнс выступила в Нижнем Новгороде, из-за чего вляпалась в скандал. Певицу заподозрили в обмане, мол не могли раны так быстро зажить.

И хоть исполнительница приняла обезболивающие, после концерта ее состояние резко ухудшилось. Об этом рассказал директор звезды Сергей Пудовкин.

"Последствия такие, что Лада не может выйти из дома, где находится под круглосуточным наблюдением врачей", – подчеркнул он.

Кстати, на днях всплыли кадры ДТП с участием машины Лады Дэнс. Из видео следует, что такси с певицей на борту влетело в отбойник и отлетело от него.