Нюша раскрыла секрет похудения после родов

Нюша раскрыла секрет похудения после родов
Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
У певицы уже двое детей

Популярная российская исполнительница и автор песен Анна Шурочкина, более известная как Нюша, за 33 года добилась больших успехов как на творческом поприще, так и в личной жизни.

Артистка, благодаря уникальным вокальным данным, собрала огромную армию фанатов, которые внимательно следят за ее жизнью в социальных сетях. А сама Нюша активно делится с поклонниками своими секретами.

В январе 2017 года певица вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В ноябре 2018 года у пары родилась дочь Серафима-Симба. Второму наследнику также дали необычное имя. Сын Саффрон появился на свет в декабря 2021 года.

Богатый и любящий супруг позаботился, чтобы роды проходили под наблюдением врачей самых престижных клиник мира. В первый раз Нюша отправилась рожать в Майами, а во второй – в Дубай.

К слову, артистка довольно быстро пришла в форму после появления второго малыша. Поклонники долго гадали, в чем секрет певицы. И Нюша его раскрыла.

"На самом деле я делаю эту процедуру в течение года каждые два месяца", – отметила звезда.

Однако речь идет скорее о целом комплексе процедур, включающих в себя массаж, иглоукалывание, правильное питание, детокс на травах и "ментальная работа".

Ранее Нюша показала роскошное тело в смелом купальнике.

Источник: VOICE ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Первое фото Бони после пластики за 28 миллионов заставило публику вздрогнуть

Телеведущая в который раз отправилась под нож хирурга

"Как выдержала?": 55-летнюю Екатерину Стриженову поздравляют с новорожденными

В жизни знаменитости произошли серьезные перемены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей