Нюша раскрыла секрет похудения после родов

У певицы уже двое детей

Популярная российская исполнительница и автор песен Анна Шурочкина, более известная как Нюша, за 33 года добилась больших успехов как на творческом поприще, так и в личной жизни.

Артистка, благодаря уникальным вокальным данным, собрала огромную армию фанатов, которые внимательно следят за ее жизнью в социальных сетях. А сама Нюша активно делится с поклонниками своими секретами.

В январе 2017 года певица вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В ноябре 2018 года у пары родилась дочь Серафима-Симба. Второму наследнику также дали необычное имя. Сын Саффрон появился на свет в декабря 2021 года.

Богатый и любящий супруг позаботился, чтобы роды проходили под наблюдением врачей самых престижных клиник мира. В первый раз Нюша отправилась рожать в Майами, а во второй – в Дубай.

К слову, артистка довольно быстро пришла в форму после появления второго малыша. Поклонники долго гадали, в чем секрет певицы. И Нюша его раскрыла.

"На самом деле я делаю эту процедуру в течение года каждые два месяца", – отметила звезда.

Однако речь идет скорее о целом комплексе процедур, включающих в себя массаж, иглоукалывание, правильное питание, детокс на травах и "ментальная работа".

Ранее Нюша показала роскошное тело в смелом купальнике.