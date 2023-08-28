Музыканты выступают при пустых трибунах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ИЛЬЕЙ ПРУСИКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИЛЬИ ПРУСИКИНА



После начала специальной военной операции и дальнейшего объявления частичной мобилизации члены группу Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, сбежали в США.

Поездка за американской мечтой оказалась абсолютно неудачной. За океаном музыканты не пользуются такой популярностью, как на родине, что, впрочем, не мешает лидеру группы поливать эту самую родину грязью.

Лидер группы Little Big Илья Прусикин* из-за русофобских заявлений уже потерял часть поклонников. Кроме того, Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов.

Так как карьера в США не сложилась, музыканты поехали покорять Европу. Однако и там разрекламированные перед "Евровидением" артисты полностью провалились.

Сегодня Илье Прусикину* и его коллегам приходится выступать в полупустых залах. Зрители неохотно покупают билеты, о чем сообщает телеграмм-канал "НЕБОЖЕНА".

"У группы Little Big все очень плохо",

– подчеркнули авторы. Они также опубликовали скриншот сайта, где продаются билеты на концерт группы русофоба Ильи Прусикина*. На нем видно, что музыкантам опять придется выступать при пустых трибунах.

К слову, ранее группа Little Big угодили в крупный скандал в Армении.