В Армении внезапно отменили концерт украинского певца

Организаторы решили вернуть зрителям деньги за билеты

Недавно в Армении разгорелся скандал из-за украинского рэп-исполнителя Андро Кузнецов, известного широкой аудитории под псевдонимом Andro. Музыкант цыганского происхождения сотрудничал также с лейблами и коллегами из России.

На волне критики в социальных сетях организаторы концерта внезапно решили отменить выступления рэпера. В официальном сообщении причины не объясняются.

Концерт Andro в Ереване должен был состояться в следующую среду, 30 августа, однако организаторы мероприятия решили вернуть зрителям деньги за приобретенные билеты.

Причину отмены выступления украинского певца объяснили местные СМИ. Так, по данным АМИ "Новости Армении", жители закавказской республики остались недовольны лейблом артиста.

Дело в том, что Андро Кузнецов сотрудничает с компанией Raava Music, владельцем которого является продюсер азербайджанского происхождения Эльману Зейналову.

"Готовы ли вы поддерживать лейбл, участники которого делают провокационные заявления в адрес Армении на многомиллионную аудиторию",

– говорится в обращении жителей Армении, опубликованном в социальных сетях. Не исключено, что вопрос выведен в политическую плоскость из-за конфликта республики с соседним Азербайджаном.

В обращении местных жителей также отмечается, что члены лейбла выступали для азербайджанских солдат. Ролик в соцсетях набрал более 17 тысяч лайков и сотни комментариев.

Ранее российские артисты угодили в крупный скандал в Армении.