Долина устроила скандал в Одессе

Долина устроила скандал в Одессе
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка всегда отличалась активной позицией

Имя знаменитой российской певицы Ларисы Долиной редко мелькает в скандальных историях, однако всем известен горячий нрав звезды. Если Лариса что-то вбила себе в голову, ее ничто не остановит. Однажды певица даже устроила грандиозный скандал в Одессе.

Школьные годы будущая любимица публики провела в известном украинском городе Одесса. Уже тогда Лариса была настоящей бунтаркой и умела объединять вокруг себя людей. Однажды школьница Лариса пришла в учебное заведение и поняла, что совсем не готова к контрольной по математике, которая была первым уроком. Ларисе очень не хотелось падать лицом в грязь и получать двойку. Поэтому она устроила заговор.

Будущая именитая певица подговорила остальных школьников, которые также не были готовы к контрольной, и ребята все вместе решили прогулять урок. Сначала хулиганы отправились в кино, а затем отлично провели время на прогулке в парке.

Долина вспоминает, что скандал получился грандиозным. Разумеется, зачинщицу очень сильно отчитали.

"Скандал был еще тот! Меня очень ругали", – поделилась воспоминаниями знаменитая артистка.

Напомним, Долина появилась на свет в Азербайджане, но в ее три года все семейство переехало в Одессу.

К слову, ранее публику привел в ужас внешний вид молодящейся Долиной.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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