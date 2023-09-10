"Скучаю по сыну": оскандалившийся солист Little Big затосковал по дому

Однако возвращаться в Россию не планирует

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ПРУСИКИНЫМ ИЛЬЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ПРУСИКИНА ИЛЬИ ВЛАДИМИРОВИЧА

В прошлом году солист известного музыкального коллектива Little Big Илья Прусикин покинул Россию, выступив против СВО. Усатый певец прихватил с собой Софью Таюрскую, которая является его избранницей, и возвращаться домой, где его многие критикуют, не собирается.

Ныне Илья расхваливает американский бизнес, утверждая, что он налажен куда лучше российского. Однако продакшн подводит – персонал не такой квалифицированный, в отличие от оставшегося в России.

Американцы, жалуется Илья, крайне неспешны. А потому русскоговорящие спецы в продакшне считаются в Штатах одними из лучших. Вместо мессенджеров с первыми приходится общаться по работе исключительно по электронной почте – и ответа приходится ждать целую неделю.

"Это все растягивается, сроки кошмарные", – рассказывает Софья.

Илья пожаловался и на возрастные изменения, которые лишают его прежней энергии. После концертов тянет в сон – вечеринки теперь никто не проводит. Прусикин считает, что постарел за несколько лет. В 38 лет баловаться горячительным после концертов, как раньше, не получается – особенно без вреда для здоровья.

В Штатах Илья часто вспоминает о родной стране. Однако тоска, которая охватывала прежде, куда-то испарилась. Теперь пара выстраивает быт – есть свой дом, авто и даже телевизор. То есть все то, что окружает обоих, и является домом. А ведь в России у Ильи остался сын, оставшийся с бывшей супругой.

*признан иностранным агентом решением Минюста