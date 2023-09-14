Что стало с неизлечимо больной Миледи Тереховой: ужас и отчаяние

Советская звезда страдает от страшного недуга

Легендарная советская артистка Маргарита Терехова своей блистательной игрой очень быстро завоевала восхищение публики. Знаменитая красавица сыграла во многих лучших кинолентах советского времени и навсегда вошла в историю отечественного кинематографа. К сожалению, судьба распорядилась так, что красавицу одолела страшная болезнь. Что сейчас происходит с Тереховой, рассказала ее дочь Анна.



Знаменитая Миледи из культовой кинокартины "Д’Артаньян и три мушкетера" всегда радовала публику не только профессиональной игрой, но и необычайной естественной красотой. Страшные известия поразили ее семью много лет назад. Как рассказала дочь Анна, первые тревожные звоночки появились еще 15 лет назад. Терехова начала внезапно путать имена, забывать роли, частичные провалы в памяти проявлялись все чаще.



Первое время Маргарита не могла понять, что с ней происходит, старалась жить обычной жизнью. Однако страшный диагноз врачей – деменция поставил крест на ее профессии. В последнее время Терехова не появляется на публике, информацией о ее здоровье делится любящая дочь.

"Понадобилась сиделка, особые условия проживания, лекарства и пристальное внимание. Мама менялась внутренне и внешне. Я прошла долгий путь от неприятия, ужаса и отчаянья до осознания проблемы", – рассказывает именитая наследница.

Дочь Тереховой сообщила, что сейчас Маргарита сильно изменилась, но радует своих родственников даже небольшими просветлениями. Иногда она вспоминает родных, что приносит им огромное счастье. Сегодня в Тереховой невозможно узнать советскую красотку, но родные очень рады, что она жива и находится рядом с ними.

