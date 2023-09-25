Как актеры относились к сериалу "Сваты": одно презрение

Всем не было дела до происходящего в кадре

Народного артиста России Анатолий Васильева любят миллионы сограждан за многочисленные гениально сыгранные роли. Славу актеру театра и кино принес, конечно же, образ второго пилота Валентина Ненарокова в фильме-катастрофе "Экипаж". А более молодые зрители знают его по сериалу "Сваты".

Однако, к удивлению многих, Анатолий Васильев, сыгравший роль дедушки Юры, не появился в пятом сезоне комедийной картины. В интервью газете "Аргументы и факты" артист раскрыл причину отказа от дальнейших съемок.

По словам знаменитости, его не устроило отношение коллег по цеху к работе. Можно сделать вывод, что другие звезды испытывали к сериалу одно презрение, иначе невозможно объяснить их безразличие.

"Я многократно предлагал своим коллегам по "Сватам" Людмиле Артемьевой, Татьяне Кравченко, Федору Добронравову выступить единым фронтом, чтобы сценаристы прописывали будущие серии поглубже", – отметил Анатолий Васильева.

Однако, как подчеркнул актер, коллеги не поддержали его идею. Также они проявили безразличие к душевным терзаниям 76-летней звезды, которому зритель сказал, мол смотрит сериал "под пивко". После этого актер покинул проект "Сваты".

Ранее Анатолий Васильев раскритиковал Людмилу Артемьеву, которая исполнила роль его супруги в сериале.