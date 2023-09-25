Как актеры относились к сериалу "Сваты": одно презрение

Как актеры относились к сериалу "Сваты": одно презрение
Анатолий Васильев. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Всем не было дела до происходящего в кадре

Народного артиста России Анатолий Васильева любят миллионы сограждан за многочисленные гениально сыгранные роли. Славу актеру театра и кино принес, конечно же, образ второго пилота Валентина Ненарокова в фильме-катастрофе "Экипаж". А более молодые зрители знают его по сериалу "Сваты".

Однако, к удивлению многих, Анатолий Васильев, сыгравший роль дедушки Юры, не появился в пятом сезоне комедийной картины. В интервью газете "Аргументы и факты" артист раскрыл причину отказа от дальнейших съемок.

По словам знаменитости, его не устроило отношение коллег по цеху к работе. Можно сделать вывод, что другие звезды испытывали к сериалу одно презрение, иначе невозможно объяснить их безразличие.

"Я многократно предлагал своим коллегам по "Сватам" Людмиле Артемьевой, Татьяне Кравченко, Федору Добронравову выступить единым фронтом, чтобы сценаристы прописывали будущие серии поглубже", – отметил Анатолий Васильева.

Однако, как подчеркнул актер, коллеги не поддержали его идею. Также они проявили безразличие к душевным терзаниям 76-летней звезды, которому зритель сказал, мол смотрит сериал "под пивко". После этого актер покинул проект "Сваты".

Ранее Анатолий Васильев раскритиковал Людмилу Артемьеву, которая исполнила роль его супруги в сериале.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
По теме

Финнов озадачил внезапный запуск российской ракеты в Балтике

Подобное происходит нечасто

Почему дочь патриота Харатьяна живет в недружественной стране

Актер рассказал о наследнице

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей