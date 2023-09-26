"Чтобы в глаза и рот не попало": как 52-летняя Цой предохраняется по ночам

Чем певица занимается без посторонних глаз

Со стороны кажется, что жизнь любого артиста можно описать рассказом про Максима Петровича из комедии Александра Грибоедова "Горе от ума": "Не то на серебре, // На золоте едал; // Сто человек к услугам". Но если бы обыватели хоть на секунду оказались ночью в доме Аниты Цой, то сильно бы удивились творящемуся там.



У Народной артистки России – шикарный загородный особняк. Здесь есть все для комфортной жизни. Но кухня напоминает небольшой консервный заводик, где есть и холодильные камеры, и печи. Повсюду тара, крышки, этикетки, ящики. Исполнительница поставила цель закатать в этом году... 30 тысяч банок солений, варенья и компотов. Все это будет продаваться потом на маркет-плейсе под легендарным брендом "Цойкины рецепты".

Основной акцент певица делает на корейскую капусту кимчи. Это остро приправленные квашеные (ферментированные) кочаны или листья крестоцветных. Самую сложную и ответственную работу – удаление семян из лютого красного перца, который идет для заправки, – звезда взяла на себя.

Но чтобы жгучий сок не попадал в рот и глаза, певица занимается обработкой перца в специальной защитной маске и респираторе. Средства защиты органов дыхания и зрения напоминают те, которые используют врачи в инфекционных больницах.

"Это вынужденная мера, – пояснила "Утро.ру" опытная Анита. – Ведь если хоть немного такого перца попадет в глаза, в лучшем случае ждет жжение, в худшем – ожог".

Действующим компонентом жгучей приправы является капсаицин. Кроме того, горький перец выделяет едкие эфирные масла, которые не растворяются в воде. Определить остроту помогает особая шкала Сковилла, которая измеряет содержание алкалоида у разных видов. В сладком болгарском перце насчитывается до 4000 единиц. Содержание капсаицина в горьком перце доходит до 190 000 единиц. Поэтому выбранный артисткой способ предохранения вполне оправдан.

Словом, кимчи готовить непросто, но как же вкусно потом открывать баночку, закатанную с любовью Анитой Цой! Среди звезд ее консервация – самая ценная валюта.