"Чтобы в глаза и рот не попало": как 52-летняя Цой предохраняется по ночам

"Чтобы в глаза и рот не попало": как 52-летняя Цой предохраняется по ночам
Фото: пресс-служба
Чем певица занимается без посторонних глаз

Со стороны кажется, что жизнь любого артиста можно описать рассказом про Максима Петровича из комедии Александра Грибоедова "Горе от ума": "Не то на серебре, // На золоте едал; // Сто человек к услугам". Но если бы обыватели хоть на секунду оказались ночью в доме Аниты Цой, то сильно бы удивились творящемуся там. 

У Народной артистки России – шикарный загородный особняк. Здесь есть все для комфортной жизни. Но кухня напоминает небольшой консервный заводик, где есть и холодильные камеры, и печи. Повсюду тара, крышки, этикетки, ящики. Исполнительница  поставила цель закатать в этом году... 30 тысяч банок солений, варенья и компотов. Все это будет продаваться потом на маркет-плейсе под легендарным брендом "Цойкины рецепты".

Фото: пресс-служба

Основной акцент певица делает на корейскую капусту кимчи. Это остро приправленные квашеные (ферментированные) кочаны или листья крестоцветных. Самую сложную и ответственную работу – удаление семян из лютого красного перца, который идет для заправки, – звезда взяла на себя.

Но чтобы жгучий сок не попадал в рот и глаза, певица занимается обработкой перца в специальной защитной маске и респираторе. Средства защиты органов дыхания и зрения напоминают те, которые используют врачи в инфекционных больницах.

"Это вынужденная мера, – пояснила "Утро.ру" опытная Анита. – Ведь если хоть немного такого перца попадет в глаза, в лучшем случае ждет жжение, в худшем – ожог".

Действующим компонентом жгучей приправы является капсаицин. Кроме того, горький перец выделяет едкие эфирные масла, которые не растворяются в воде. Определить остроту помогает особая шкала Сковилла, которая измеряет содержание алкалоида у разных видов. В сладком болгарском перце насчитывается до 4000 единиц. Содержание капсаицина в горьком перце доходит до 190 000 единиц. Поэтому выбранный артисткой способ предохранения вполне оправдан.

Словом, кимчи готовить непросто, но как же вкусно потом открывать баночку, закатанную с любовью Анитой Цой! Среди звезд ее консервация – самая ценная валюта.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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