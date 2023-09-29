В одних шлепанцах: раздетая вдова Этуша оказалась на улице после несчастья

В одних шлепанцах: раздетая вдова Этуша оказалась на улице после несчастья
Фото: Alexandr Yakovlev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Что случилось с Еленой Этуш после смерти любимого мужа

Елена Этуш – третья жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна – вдова... 

Большую часть времени сегодня она проводит на даче в подмосковной Долгинихе. Недавно там ее стараниями появился памятник Владимиру Этушу в образе Карабаса-Барабаса. Но заботится сердобольная вдова не только о сохранении памяти о своем великом муже, но и о братьях наших меньших. Правда, очередная попытка сделать доброе дело обернулась для вдовы несчастьем.

"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, – сокрушается Елена Этуш. -  Вышла из дома ежу корма насыпать. Захлопнула входную дверь. И именно в этот момент сломалась ручка замка. Я на улице раздетая, в шлепанцах и с пачкой корма в руках. А на плите картошка варится".

Помогла проникнуть в дом створка одного окна на втором этаже, которая не запирается. "Слава Богу, что я ставни железные сразу по приезде открыла, – рассказывает вдова. – Сосед залез по выдвижной лестнице в незапертое окно и открыл дверь. А картошка за это время сгорела на**** (цензура – Прим. ред.) В следующий раз придется через трубу лезть".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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