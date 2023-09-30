Фото задравшей стройные ноги Лопыревой утекло в Сеть

Фото задравшей стройные ноги Лопыревой утекло в Сеть
Виктория Лопырева. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
Модель перевозбудила восхищенных фанатов

Виктория Лопырева не так давно отметила 40-летие, однако и не думает терять в красоте, становясь год от года все привлекательнее. Посол ЧМ по футболу 2018 году продолжает восхищать и радовать публику своими фото, показывая идеальную фигуру.

На этот раз Виктория решила прогуляться по необъятной Москве, сделав пару фото в центре столицы. Звезда выбрала красное обтягивающее платье с глубоким вырезом.

На снимке красотка позирует в босоножках на высоком каблуке, задрав ногу – публика восхитилась стройной и красивой Лопыревой, с улыбкой смотрящей куда-то в сторону.

Фото: соцсети

К слову, от снимка к снимку от Вики просто глаз не отвести – блогерша всегда демонстрирует свое подтянутое тело, собирая тысячи восторженных комментариев от словоохотливой публики.

А недавно Виктория с гневом отреагировала на сплетни и слухи о романе с супругом певицы Алсу – ответ блондинки журналистам и сплетникам был резким.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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