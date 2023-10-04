Дочь Успенской объяснила, почему выла на видео

Татьяна Плаксина во всем созналась

Королева русского шансона Любовь Успенская сегодня делает все возможное, чтобы ее наследница Татьяна Плаксина стала такой же популярной певицей, как и она сама. Мать и дочь в последнее время активно выступают дуэтом.

Однако были времена, когда исполнительнице хита "К единственному нежному" было совсем не до карьеры дочери. Она пыталась спасти наследницу от пагубной зависимости.

Раньше Татьяна Плаксина имела серьезные проблемы со здоровьем, в том числе, с психикой. Дочь знаменитости выходила в эфире в социальных сетях в непотребном виде, брилась налысо, выла и пыталась выговорить несвязанные слова.

Злые языки поговаривали о пагубной зависимости женщины. Однако Любовь Успенская сделала все, чтобы вытащить дочь из болота. Сама Татьяна Плаксина объяснила странные видео внутренней болью из-за разлуки с матерью после бегства в США.

Ранее вспыли кадры, на которых оголившая грудь дочь Любови Успенской устроила жаркие танцы.