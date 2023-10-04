Актер Деревянко раскрыл отношение к СВО после скандала

Знаменитость отреагировал на обвинения

Комик Александр Незлобин, который уехал из России, дал большое интервью, в котором высказался о текущей политической ситуации. В частности речь пошла о его знакомых и бывших коллегах, которые решили остаться в стране и продолжать в ней работать.

Его речь зашла об актере Павле Деревянко – тот некоторое время назад приезжал с гуманитарной помощью в Донбасс. Юморист пошутил, что после всех заявлений против власти это может быть единственным способом жить в России.

Незлобин напомнил, что некоторое время назад Деревянко придерживался оппозиционных взглядов. Однако после начала СВО он поменял свое отношение к происходящему, отправившись в зону боевых действий. При этом никаких однозначных заявлений знаменитость не делал – в интервью журналистам во время поездки он достаточно обтекаемо отвечал на вопросы. Юморист выразил мнение, что его друга попросту заставили это сделать.

Артист решил прокомментировать подобные заявления. Он утверждает, что его поступок не был принуждением.

"Я ездил в Донбасс по собственной воле и выразил таким образом свою человеческую и гражданскую позицию", – раскрыл свое отношение к СВО Деревянко после скандала.

Он указал, что хорошо знаком с Незлобиным и никогда с ним не ссорился. Почему тот решил высказаться о нем в таком ключе Павел не понимает.

Ранее Деревянко в беседе с "Утро.ру" рассказал о своем неудачном свидании.