Шевчук перенес инфаркт: что сейчас с популярным артистом

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В сентябре у Юрия Шевчука случился инфаркт миокарда. Врачи выходили рок-музыканта, его состояние сейчас не вызывает опасений. Однако о концертной и гастрольной деятельности придется забыть как минимум до января 2024 года.
В настоящее время 66-летний Шевчук находится на реабилитации, а все концерты отменили. Выступление, намеченное на 28 октября в Тель-Авиве, отменили еще раньше из-за происходящего сейчас в Израиле.
Хотя близкое окружение певца утверждает, что в отмене и этого концерта виновато плохое самочувствие артиста. Окружение Юрия Юлиановича заверило, что болезнь началась задолго до инфаркта и до трагедии в Израиле.
До декабря текущего года рок-музыкант будет проходить реабилитацию. Прекращать концертную и гастрольную деятельность он не собирается, но заняться здоровьем придется всерьез.
Незадолго до инфаркта Шевчуку изрядно досталось от почитателей его таланта. Люди не простили лидеру "ДДТ" заигрывания с казахским языком на фестивале Family Rock Fest в Казахстане. Поклонники забросали музыканта возмущенными комментариями на тему его отношения к стране и продажности. Шевчука обвинял в том, что он легко предал Россию и с готовностью запел на казахском. Пользователи сети назвали музыканта "двуличной крысой" и потребовали открыто и честно объяснить свою позицию и отсутствие поддержки стране в трудный для нее период.
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