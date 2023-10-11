Продюсера Витаса обвинили во лжи после истории с фальшивыми билетами

Ответ не заставил себя долго ждать

Продюсер исполнителя Витаса (Виталия Грачева) Сергей Пудовкин в десять раз завысил количество зрителей, побывавших на концерте кумира в Сужоу, пишут СМИ. Вместительность концертной площадки составляет 6 тыс. человек – при этом сам менеджер утверждал, что мероприятие собрало за 60 тысяч жителей Поднебесной, из которых 7 тысяч умудрились попасть по фальшивым билетам.

Ранее Пудовкин заявил, что по вине организаторов команда российского исполнителя недосчиталась целого миллиона долларов. Инсайдеры даже поиронизировали, что на следующий концерт Витаса, по скромному подсчету, может прийти вся популяция КНР – полтора миллиарда человек.

К слову, Сергей жаловался, что организаторы продали только 55 тыс. билетов, однако мошенники умудрились распродать на черном рынке еще семь тысяч – и на пропуске у приобретателей фейковых билетов не оказалось никаких проблем. Естественно, ни Сергей, ни Витас не заработали ничего на этих подделках. Кое-кто из медиа даже обвинил Сергея в обмане.

Однако продюсера этим фактом смутить не удалось – он заявил, что все истории с резонансом на концерте Витаса содержат немало "юмора", однако сам Пудовкин не понимает, о каких конкретных площадках идет речь.

"У меня нет никакой реакции. А про какие площадки пишут – откуда я знаю? Что я могу сделать?" – отреагировал директор Витаса.