Тимати сделал любовнице многомиллионный подарок - фото

Тимати сделал любовнице многомиллионный подарок - фото
Тимати. Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Рэпер старше своей девушки на 20 лет

Известный российский рэп-исполнитель Тимати, построив крупную бизнес-империю, зарабатывает многомиллионные гонорары не только за творческую деятельность. Он никогда не стеснялся роскошной жизни и часто выставляет ее напоказ.

В том числе музыкант одаривал дорогими подарками своих многочисленных подруг. Рэпер в разные времена встречался с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой, которые родили ему детей, однако сохранить отношения не удалось.

Нынешняя избранница 40-летнего певца – Валентина Иванова – тоже модель. Ей всего 20 лет. И ее Тимати тоже осыпает дорогими сюрпризами. К примеру, на днях рэпер презентовал своей девушке автомобиль, стоимость которого в пределах 20-30 миллионов рублей.

Любовница Тимати опубликовала в социальных сетях кадры, на которых впервые видит спорткар Porshe 911 Turbo S, перевязанный красной лентой.

Скриншот: соцсети

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Украина впервые ударила по России дальнобойными ракетами ATACMS

Подарки Пентагона дошли до фронта

В ПАСЕ приняли резолюцию против Путина: в Москве выступили с ответом

В МИД заявили о полной деградации политического класса в Европе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей