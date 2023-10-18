Тимати сделал любовнице многомиллионный подарок - фото

Рэпер старше своей девушки на 20 лет

Известный российский рэп-исполнитель Тимати, построив крупную бизнес-империю, зарабатывает многомиллионные гонорары не только за творческую деятельность. Он никогда не стеснялся роскошной жизни и часто выставляет ее напоказ.

В том числе музыкант одаривал дорогими подарками своих многочисленных подруг. Рэпер в разные времена встречался с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой, которые родили ему детей, однако сохранить отношения не удалось.

Нынешняя избранница 40-летнего певца – Валентина Иванова – тоже модель. Ей всего 20 лет. И ее Тимати тоже осыпает дорогими сюрпризами. К примеру, на днях рэпер презентовал своей девушке автомобиль, стоимость которого в пределах 20-30 миллионов рублей.

Любовница Тимати опубликовала в социальных сетях кадры, на которых впервые видит спорткар Porshe 911 Turbo S, перевязанный красной лентой.