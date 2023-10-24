"Задираю юбки только наедине": Губин ответил на обвинения в домогательствах

Певец с иронией отнесся к громким словам от бывших спутниц

Андрей Губин все никак не может отмахнуться от давних историй с дамами. Вот уже практически двадцать лет артист не выступает на сцене из-за тяжелой болезни, хотя временами пишет песни.

Артиста, тем не менее, часто вспоминают – и одаривают нелестными эпитетами. К примеру, недавно музыкальная исполнительница Акула (Оксана Почепа) заявила, что при знакомстве тот якобы до нее домогался – попросту подошел сзади и задрал юбку. А Людмила Кобевко утверждает, что за два года отношений с Губиным поняла, что тот – человек весьма властный и склонный к подавлению партнерши.

Впрочем, сам Андрей такие обвинения отвергает. Хотя признается, что хорошо помнит Оксану Почепу – после того, как увидел на ТВ, захотел познакомиться. Знакомство вышло весьма холодным, хотя никаких задираний с юбками, утверждает Губин, не было и в помине.

"Я задираю юбки только наедине. А к женщинам хорошо отношусь", – высказался Губин, добавив, что прекрасно умеет принимать слово "нет" от прекрасного пола.

Ну а с громкими словами Кобевко артист решительно не согласился, заявив, что всегда был адекватным и даже "стандартным" человеком в личном плане.