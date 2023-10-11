"У меня рожа наперекосяк": Губин не может ходить на свидания из-за диагноза

"У меня рожа наперекосяк": Губин не может ходить на свидания из-за диагноза
Жанна Фриске и Андрей Губин. Фото: Olga Loskutova/www.globallookpress.com
С таким диагнозом артист не знает радостей в жизни

Андрей Губин уже давно ведет затворнический образ жизни из-за серьезной болезни, от которой тот с давних пор страдает – в "нулевых" артисту поставили левостороннюю прозопалгию, которая проявляется в постоянных болях по всему телу. Андрей признавался, что каждое утро ему тяжело подниматься из-за таких мук. Страдания Губину, кажется, никто не в силах облегчить.

Однако Губин – человек недюжинной воли. Артист не забывает о личной жизни и ищет свое счастье. Временами ходит на свидания – хотя серьезных отношений не ищет. 49-летний исполнитель указывает, что не себе позволить такие радости из-за резких обострений своего недуга. Временами у певца случаются приступы.

"Порой и хочу ехать на свидание с хорошим настроем, а рожа наперекосяк от шума. Какое свидание?" – делится Андрей журналистам.

Впрочем, Губин не впадает в отчаяние, однако признает, что с возрастом упускает все больше шансов на встречу с той самой и крепкий брак. Пока "не складывается", как говорит сам артист.

"Я еще в себе ищу проблему в первую очередь", – разоткровенничался Андрей.

О сцене, считает Губин, нет и речи – такое состояние не позволяет никаких песен перед зрителями.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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