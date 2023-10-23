Тяжелобольного Андрея Губина обвинили в насилии и домогательствах

Сразу две звезды вспомнили о неподобающем поведении певца в прошлом

Артистки Акула и экс-солистка поп-группы "Карамель" Людмила Кобевко, рассказали о неприятном интимном опыте общения и отношений с кумиром девушек в девяностых Андреем Губиным.

Оксана Почепа, носящая творческий псевдоним Акула, поведала, как "оригинально" познакомился с ней знаменитый артист. По ее словам, парень подошел сзади и просто задрал юбку. Рассерженная девушка врезала наглецу словами, что подобного отношения не потерпит.

Поделилась воспоминаниями и другая певица, Людмила Кобевко, бывшая солистка музыкального коллектива "Карамель". Она имела отношения с Губиным длиной в полтора года. Они были яркими, но очень сложными. Андрей оказался властным человеком и подавлял подругу. Людмила вспомнила, что однажды Губин признался: ему интересно с ней потому, что он растаптывает ее, а девушка снова поднимается и сияет.

Поделилась Кобевко и еще одним воспоминанием: для Губина, по ее словам, девушки были инструментом для генерации эмоций, чувств, мыслей. Как творческий человек, он нуждался в переживаниях, ссорах, страданиях и внутренней боли, это давало стимул к написанию новых песен. Для этого он и использовал девушек, с которыми связывался и расставался. И судя по обилию хитов, написанных Андреем, красавицы давали ему немало нужных эмоций.



Люди из близкого окружения Губина, впрочем, признавались, что Андрей трудно пережил расставание с Людмилой, называя ее последней сильной любовью в своей жизни.

Ранее Губин рассказал, что тяжелый диагноз не позволяет ему встречаться с девушками.

