Роковая женщина снова погубила Павла Баршака: актер опять в больнице

Роковая женщина снова погубила Павла Баршака: актер опять в больнице
Артиста отправили на больничную койку с пробитой грудной клеткой и переломанными ребрами

Звезду сериалов в очередной раз спасают медики. Актера Павла Баршака привезли в больницу в тяжелом состоянии и срочно прооперировали. Сейчас он находится в хирургическом отделении одной из московских больниц.

Это не первая "прогулка" в палату для исполнителя ярких ролей в сериалах "Убойная сила" и "Каменская", а также в кинолентах "Три мушкетера", "Прогулка", "Елки" и прочих. В июле 2023 года он уже оказывался на больничной койке с травмами.

И что самое интересное, причиной оба раза стала одна и та же роковая красотка – актриса по имени Настя.
В первый раз, в июле, за Павлом и Анастасией увязалась компания. Увидев, что пара ссорится, неизвестные мужчины вмешались и избили кинозвезду. Баршак ударился головой, улетев между автомобилями на асфальт.

В этот раз Павла Баршака избил знакомый роковой барышни Александр Табаков. Проникнув в квартиру звезды сериалов через балкон, он избил актера и ушел так же, как и пришел.

В больнице оказалось, что Павлу нужно делать повторную операцию, так как при драке вылетела металлическая спица из сломанной недавно руки Баршака.

Три года назад Павел Баршак и его коллеги при попытке пересечь украинскую границу пять часов пробыли в руках украинских пограничников, не дававших артистам еды и воды.

Источник: КП.Ру ✓ Надежный источник
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