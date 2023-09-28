Кристину Асмус забрали в больницу с серьезной травмой: "Хруст на весь Выборг"

Фанаты актрисы сильно напуганы

Обычно имя Кристины Асмус мелькает в прессе на фоне всевозможных скандалов. Однако на этот раз с артисткой произошла настоящая беда. Бывшая жена юмориста Гарика Харламова получила очень серьезную травму.



Неприятность произошла со знаменитостью во время участия в киносъемках. Сейчас Асмус с коллегами работает в находящимся недалеко от Санкт-Петербурга городе Выборг. Кристина отрабатывала очередную сцену, в рамках которой должна была высоко подпрыгнуть. Это действие и оказалось роковым.



Асмус прыгнула и неудачно приземлилась на подвернутую ногу. В итоге весь вес артистки обрушился на несчастную конечность. Кристина стойко доиграла сцену, а затем уже уехала в больницу, где узнала, что у нее серьезный перелом ноги со смещением и потребуется операция.

"Высокий прыжок, приземление на подвернутую ногу всем весом, еще и с сильной инерцией. Хруст был на весь Выборг", – написала звезда в социальных сетях.

Поклонники не на шутку встревожены происходящим. Как известно, Кристина много играет на театральных подмостках. Впрочем, Асмус поспешила успокоить фанатов. Девушка заявила, что даже с гипсом может на все 100% отрабатывать в спектаклях.



Напомним, ранее стало известно о смерти актера Майкла Гэмбона, прославившегося ролью Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Об этом писало издание "МИР24".



К слову, недавно пикантное фото Асмус в откровенном белье попало в Сеть.

